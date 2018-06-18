В сети опубликовали первые снимки нового поколения Audi Q7

Ранее шпионы публиковали фотографии кроссовера Audi Q7 нового поколения покрытого камуфляжем. Теперь в сети появились первые правдоподобные рендерные снимки новой генерации.

Несмотря на то, что второе поколение Audi Q7 выпустили три года назад, компания только в 2019 году предложит новую версию. Согласно опубликованным снимкам кроссовер получит значительные изменения как спереди так и сзади.

Радиаторная решетка Audi Q7 повторяет дизайнерские решения флагмана Q8, однако вместо четырех углов в низу у меньшей модели будет два. Был пересмотрен дизайн передних фар и бамперов. Незначительные доработки также получили капот и крылья. Задние фонари стали уже, а задний бампер сделали более стильным.

Подробности о технических характеристиках Audi Q7 пока не раскрываются, также как и дата официальной презентации. Специалисты уверены, что дебют кроссовера нового поколения состоится до конца года, а продажи новинки стартуют уже в 2019 году.