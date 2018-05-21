Новый Dacia Duster превратили в пикап

Недавно состоялась презентация новой версии кроссовера Dacia Duster, а румынские инженеры Romturingia превратили рестайлинговую модель в пикап. Презентация пикапа Dacia Duster состоялась во время выставки IAA Hannover Commercial Vehicle Show.

Напомним, что ранее румынская компания Romturingia уже предлагала 500 экземпляров пикапов, в основу которых легло первое поколение Duster. В этот раз разработчики не сообщают тираж пикапов на базе нового поколения.

Передняя часть внедорожника Dacia Duster осталась нетронутой, однако задняя часть получила значительные доработки от Romturingia. Изменениям поддалась часть модели от центральной стойки.

Задние двери и багажник у пикапа заменил грузовой отсек, объем которого пока не известен. Новый Romturingia Dacia Duster оснащен турбодизелем объемом 1,5 литра с отдачей в 110 «лошадей». Вскоре под капот установят версию производительностью в 115 «лошадей».