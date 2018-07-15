Шведский журналист сравнил в тест-драйве LADA 4x4 и Hummer

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

Уилли Приске, который работает в шведском отделе Auto Motor und Sport, сравнил LADA 4x4 и Hummer в тест-драйве. Журналист рассказал об истории моделей и сильных и слабых сторонах внедорожников.

Военные силы Америки заказали разработку Hummer в 70-е годы, а в 1983 году стартовало серийное производство. Главной особенностью H1, H2 и H3 была отличная проходимость подводой, возможность установки ракет и простота в управлении.

Основным преимуществом стала плавность хода и общий комфорт, которого лишена LADA 4x4. В качестве сравнения Уилли Приске обращает внимание на тихую работу двигателя иномарки и очень шумный мотор «Нивы». Несмотря на то, что в России предлагают обновление, шведский журналист для тестов взял более старую модели и уверен в её новизне.

Помимо острых замечаний в сторону отечественной модели, Уилли Приске выделил достоинства. LADA 4x4 благодаря меньшим габаритам имеет лучшую проходимость, тогда как 2,15-метровый Hummer не смог пройти между деревьями. Примечательно, что российская модель также получила лучшую снаряженную массу и геометрическую проходимость.

Также LADA 4x4 в семь раз дешевле популярной иномарки. Отметим, что Hummer изначально был рамным внедорожником, а LADA 4x4 предполагает несущий кузов. Кроме того, GM остановил производство модели в 2010 году, тогда как «Ниву» собирают до сих пор.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили предприятия, которые позволят ему не только освоиться в новом сегменте, но и расширить экспортные возможности.

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Nissan официально представил кроссовер Nissan Kicks на базе Duster

Кроссовер Nissan Kicks, который множество автомобильных СМИ уже успели окрестить...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

Эксперты рассказали, что означают красные отметки на спидометре

Большинство автомобилистов часто обращали внимание на красные деления на спидометрах и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ