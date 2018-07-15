Шведский журналист сравнил в тест-драйве LADA 4x4 и Hummer

Уилли Приске, который работает в шведском отделе Auto Motor und Sport, сравнил LADA 4x4 и Hummer в тест-драйве. Журналист рассказал об истории моделей и сильных и слабых сторонах внедорожников.

Военные силы Америки заказали разработку Hummer в 70-е годы, а в 1983 году стартовало серийное производство. Главной особенностью H1, H2 и H3 была отличная проходимость подводой, возможность установки ракет и простота в управлении.

Основным преимуществом стала плавность хода и общий комфорт, которого лишена LADA 4x4. В качестве сравнения Уилли Приске обращает внимание на тихую работу двигателя иномарки и очень шумный мотор «Нивы». Несмотря на то, что в России предлагают обновление, шведский журналист для тестов взял более старую модели и уверен в её новизне.

Помимо острых замечаний в сторону отечественной модели, Уилли Приске выделил достоинства. LADA 4x4 благодаря меньшим габаритам имеет лучшую проходимость, тогда как 2,15-метровый Hummer не смог пройти между деревьями. Примечательно, что российская модель также получила лучшую снаряженную массу и геометрическую проходимость.

Также LADA 4x4 в семь раз дешевле популярной иномарки. Отметим, что Hummer изначально был рамным внедорожником, а LADA 4x4 предполагает несущий кузов. Кроме того, GM остановил производство модели в 2010 году, тогда как «Ниву» собирают до сих пор.