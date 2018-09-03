Российские тюнеры представили доработанный Maserati Levante

Люксовый итальянский паркетник снабдили специальным пакетом дополнений, получившим название Shtorm.

Специалисты российского тюнинг-ателье LARTE Design решили представить свое очередное творение. С этой целью отечественные тюнеры доработали кроссовер Maserati Levante. Роскошный автомобиль обзавелся пакетом дополнений Shtorm, а премьера тюнингованного кроссовера состоялась недавно в Москве.

Пакет дополнений предусматривает наличие у премиального кроссовера 17 деталей, изготовленных из карбона. Такими комплектующими стали привлекательная накладка на капот, новые колесные диски, задний бампер с диффузором, два типа насадок глушителя, накладки на зеркала и двери.

Также изменениям подверглись и силовые параметры шикарного автомобиля. Теперь под капотом Maserati Levante от LARTE Design разместился 311-сильный дизельный мотор. Отмечается, что салон новинки обтянули кожей Nappa с мотивами из алькантары.