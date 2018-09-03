Новый Volkswagen Golf GTI засветился на тестах в Китае

На дорожных тестах в Китае фотошпионы заметили новый немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI. Интересно, что «пятидверку» восьмой генерации испытывают в Поднебесной, а не в Европе.

Шпионы смогли увидеть новинку рядом с Volkswagen and Audi R&D Center. Если присмотреться к патрубкам выхлопной системы и шильдику, то можно считать, что автомобиль является «заряженным».

Сам новый Volkswagen Golf GTI покрыт камуфляжной пленкой. Технические параметры новинки пока засекречены, но вероятно в подкапотном пространстве спортивного хэтчбека расположится производительный бензиновый агрегат. Разработчики пока никак не откомментировали появившиеся в интернете фото.

Volkswagen Golf является автомобилем, который пользуется успехом среди европейских автолюбителей. Машину выпустили в соответствии со всеми принятыми стандартами качества и нормами безопасности.