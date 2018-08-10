Новый Ford Mustang обзаведется гибридной установкой

Сегодня, 12:52 \\ Авто/Мото

На просторах интернета обнародовали рекламное видео, на котором можно увидеть гибридную версию нового спорткара Ford Mustang. Таким роликом поделились обозреватели специализированных порталов.

Просмотрев выложенный видеоролик можно узнать о современных технологиях и будущем строительстве, а новый Ford Mustang выпустят с гибридным агрегатом. О том, что модель электрифицирована, говорит голубая подсветка логотипа и закрытая радиаторная решетка.

Вероятно, гибридный спорткар Ford Mustang выйдет на рынок в 2021 году, но раньше машиностроительная компания не делилась планами по выпуску гибридного или электрического исполнения Ford Mustang. В следующем году пройдет дебют первого полностью электрического кроссовера Ford March.

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Автор - Дмитрий Павличко
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