Новый Ford Mustang обзаведется гибридной установкой

На просторах интернета обнародовали рекламное видео, на котором можно увидеть гибридную версию нового спорткара Ford Mustang. Таким роликом поделились обозреватели специализированных порталов.

Просмотрев выложенный видеоролик можно узнать о современных технологиях и будущем строительстве, а новый Ford Mustang выпустят с гибридным агрегатом. О том, что модель электрифицирована, говорит голубая подсветка логотипа и закрытая радиаторная решетка.

Вероятно, гибридный спорткар Ford Mustang выйдет на рынок в 2021 году, но раньше машиностроительная компания не делилась планами по выпуску гибридного или электрического исполнения Ford Mustang. В следующем году пройдет дебют первого полностью электрического кроссовера Ford March.