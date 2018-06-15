Электрокроссовер KIA Soul представят в ноябре в Лос-Анджелесе

Новый электрический кроссовер KIA Soul презентуют на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроет свои двери в ноябре 2018 года. На южнокорейский и американский авторынки стандартная и электрическая версии выйдут во втором квартале будущего года.

Впервые корейский кроссовер KIA Soul EV упоминался в отечественных и зарубежных специализированных порталах в конце лета текущего года. На просторах интернета фигурировало множество шпионских фотографий небольшого паркетника. В настоящее время обе указанные модификации готовятся к премьерному показу. Технические параметры автомобиля пока держатся в секрете. Согласно информации, поступившей из инсайдерских источников, в Европу приедет только электрический кроссовер KIA Soul. Однако эти сведения нуждаются в подтверждении.

Основой для KIA Soul служит платформа Hyundai Kona. Под капот стандартная вариация паркетника получит 147-сильный атмосферник и 1,6-литровый турбодизель с отдачей 175 л.с. Оба агрегата могут взаимодействовать с полным и передним приводом.