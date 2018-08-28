Эксперты рассказали, что означают красные отметки на спидометре

Большинство автомобилистов часто обращали внимание на красные деления на спидометрах и задавались вопросом об их назначении. Эксперты решили прояснить смысл данных отметок, рассказав об их скрытом смысле.

Некоторые пользователи сети высказывали мнение, что с помощью этих отметин, машиностроители акцентируют внимание на момент переключения скоростей на механической трансмиссией. Но специалисты опровергли эту версию, так как при переключении передач необходимо обращать внимание на тахометр.

Оказывается, что красные отметки напротив обозначений скорости в 30 и 50 км/ч, предназначен для европейских водителей. Правила дорожного движения в Европе предписывают передвигаться в черте города со скоростью не выше 50 км/ч, а в некоторых случаях ограничивают и до 30 км/ч. Стоит сказать, что европейцы не нуждаются в таких напоминаниях, так как они и так не нарушают ПДД.