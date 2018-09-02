Составлен ТОП-5 полноприводных SUV со слабыми двигателями

Системами полного привода традиционно укомплектованы автомобили с производительными двигателями, но исключения тоже имеют право на жизнь. Эксперты составили рейтинг полноприводных кроссоверов и внедорожников со слабыми агрегатами.

На первой позиции подготовленной подборки числится Mitsubishi Pajero Mini, выпуск которого датируется периодом с 1998 по 2005 годы. Под капот японский SUV получил бензиновый двигатель объемом 0,7 литра с отдачей 52 «лошадки». На следующей строчке разместили Suzuki Jimny третьего поколение, успешно продаваемый в Японии с 1998 по 2001 годы. Машину оснастили 60-сильным 0,7-литровым мотором.

ТОП-3 замыкает Daihatsu Terios Kid 2009 модельного года. Его снабдили 0,7-литровым «атмосферником» с мощностью 64 л.с. Первая пятерка представлена Nissan Kix 2008 года и ВАЗ-21315. Первый имеет в моторном отсеке 0,7-литровый агрегат с мощностью 64 «лошадки». Вторую машину, которую называют в народе «Нивой», обустроили бензиновой установкой 1,9 литра с отдачей 75 «лошадок».