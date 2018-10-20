Озвучен ТОП-3 автомобилей с большими и бесполезными багажниками

Большинство российских автомобилистов при выборе автомобиля обращают внимание на вместительность багажного отделения. Но по словам специалистов, большое багажное отделение может стать не только преимущество, но и бать причиной многих неудобств.

Автоэксперты подготовили подборку авто, обладающих большими, но бесполезными багажниками. Первенство в составленном списке завоевал Renault Sandero Stepway. Этот хэтчбек получил 320-литровый багажник, но из-за его длины использование багажника становится неудобным. Для того, чтобы достать вещи из задней части багажного отсека, нужно достать все, что находится спереди.

На второй строчке разместили китайский седан Great Wall C30, объем багажного отделения в котором составил 510 литров. В багажнике данной машины имеется узкий проем, что мешает складывать туда багаж.

ТОП-3 закрывает JAC S2, оснащенный 450-литровым отсеком для багажа. Этот багажник отличается высоким порогом, что сказывается на высоте погрузки.