В Эстонии отреставрировали раритетный УАЗ-450Д

Сегодня, 16:16 \\ Авто/Мото

Эстонский автомеханик Андрес Оямае, который любит возиться со старинными авто, завершил реставрацию бортового грузовика УАЗ-450Д, который в простонародье прозван как «головастик». Данный автомобиль выпускали во времена СССР с 1958 по 1967 годы.

Внешность восстановленного авто подобно современным «Буханкам». Кабина немного отличается иным расположением головных фар и другой формой радиаторной решетки.

Ограниченного издание большегруза, которую выпустили «УАЗ» еще в советский период, оказалась в руках энтузиаста волей случая. Когда эстонец привез переработанный ретрокар на выставку в Пярну, к нему обратился пенсионер с предложением приобрести грузовик с историей. Оказалось, что умелец приобрел «головастика» и изъявил желание восстановить машину. Процесс реставрации занял у мужчины около шести месяцев.

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Автор - Дмитрий Павличко
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