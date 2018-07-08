Названы иллюзии, возникающие осенью на ночных дорогах

С наступлением осени на улицах стало раньше темнеть, но если еще прибавить фактор усталости водителя, то можно увидеть то, чего на самом деле не существует. Эксперты рассказали о самых популярных иллюзиях, возникающих на осенних дорогах в темное время суток.

Иногда случается, что водители видят свет фар, который потом исчезает, а при обгоне на «встречке» из ниоткуда возникает тот самый автомобиль. Эффект пропадающего авто специалисты объясняют неровностями дороги, а движущийся на встречу автомобиль оказывается на более низком участке дороги.

Если же впереди виден белый свет, то на него стоит ориентироваться, так как это может не только движущаяся навстречу машина, но и фонарь. Следовательно, автолюбитель из-за этого может съехать с дороги. На крутых поворотах линии электропередач могут создать иллюзию прямой дороги. В темноте только на близком расстоянии можно заметить, что это провода, следовательно в темноте необходимо сбросить скорость.

По огням машин, следующих впереди обычно определяется расстояние, но если один фонарь вышел из строя, может показаться, что авто находится далеко, свет слился в один. Ряд изготовителей мотоциклов начали устанавливать на технику двойные фары, которые можно принять за оптику автомобиля, который едет где-то далеко.