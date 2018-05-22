Tesla приступила к продажам седана Tesla Model 3 Mid Range RWD

Tesla Model 3 Mid Range RWD является самой доступной версией электрокара. Сегодня Илон Маск объявил о старте продаж новинки, которая обойдется в 33 200 долларов при учете льгот.

Илон Маск разработал новую модификацию Tesla Model 3, которую назвали Mid Range RWD. Модель представили как самую бюджетную в линейке автомобиля. Несмотря на то, что ценник стартует с отметки в 45 000 долларов, реальная стоимость составляет 33 200 долларов за счет льгот и экономии топлива.

Model 3 Mid Range RWD получил набор литий-ионных батарей, которые рассчитаны на 418 км пути. При этом специалисты отмечают, что реально проехать и 975 км, если не пользоваться системой кондиционирования, а также ехать на средней скорости.

Разгон до 96 км/ч занимает у Tesla Model 3 в самой бюджетной модификации 5,6 секунд. Если сравнить другие версии модели, то они способны преодолеть 500 км на одном ходе, однако обладают лучшими динамическими показателями.