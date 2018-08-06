Эксперты озвучили ТОП-5 наиболее ожидаемых электромобилей

Инженеры многих ведущих автопроизводителей решили сконцентрировать свои усилия в разработке полностью электрических автомобилей, некоторые из которых уже представлены, но есть еще и те, которые ожидают своего дебюта. Эксперты составили рейтинг наиболее интересных электромобилей, премьера которых пройдет в обозримом будущем.

Лидером рейтинга выступает немецкий Porsche Taycan, который выйдет на рынок в 2020 году. Первую «сотню» машина набирает за 3,5 секунды, а под капотом авто разместился 600-сильный мотор. Стоимость электрокара составит 80 000 евро.

Второе место досталось баварскому BMW i4 EV, в основу которого легла архитектура CLAR. По словам разработчиков, дальность хода автомобиля составит 600 км на одном заряде.

ТОП-3 закрывает Audi E-tron GT, который представят в конце ноября. Запас хода штутгартского электрокара достигнет 400 км. В ТОП-5 вошли электрогрузовик Tesla Semi и BMW iX3. У первого запас хода от 482 до 805 км. Выпуск второго состоится в 2020 году.