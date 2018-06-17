На смену Teana придёт новый ультрасовременный седан Nissan Altima

Японская компания Nissan решила заменить седан Nissan Teana на новую «четырехдверку» Nissan Altima. Новинка уже приехала в США, позже машина появится и на китайском рынке.

Новый Nissan Altima значительно отличается от своего предшественника. Новинка обзавелась большой решеткой радиатора, пересмотренными бамперами и видоизмененными фарами. Размеры нового Nissan Altima составили 4901X1850X1447 мм, а величина колесной базы достигает 2 852 миллиметров. В салоне нового седана стоит отметить переднюю панель с 8-дюймовым парящим тачскрином мультимедийного центра, руль с планкой, новый блок управления климат-контролем и улучшенную центральную консоль.

Подкапотное пространство нового Nissan Altima занимает атмосферный двигатель объемом 2,0 литра с производительностью в 159 лошадиных сил. Кроме него предусмотрен новейший 252-сильный турбодвигатель аналогичного объема. Агрегаты приводятся в действие вариатором CVT и системой переднего привода.

Функциональный перечень новинки включает в себя «умный» круиз-контроль и систему полуавтономного управления ProPilot Assist, благодаря которой машина может передвигаться в городской среда без человеческого вмешательства. Китайские продажи Nissan Altima стартуют к концу 2018 года. Цены на авто пока засекречены.