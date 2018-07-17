В Россию приехал новый Renault Sandero Stepway

Сегодня, 10:05 \\ Авто/Мото

В России стартовали продажи нового кроссовера Renault Sandero Stepway, который предлагают по цене от 709 990 рублей. Модель получила переработанную внешность и ряд технических доработок.

В базе кроссовер получил силовую установку объемом 1,6 литра с отдачей 82 «лошади» и МКПП. Также с моторной линейке предусмотрена отдача в 102 и 113 «лошадей». Обновленный Renault Sandero Stepway получил фальшивую радиаторную решетку черного цвета с хромированными накладками, накладки на противотуманки и фирменный бампер с светодиодными фарами.

Также кроссовер получил новый руль из высококачественных материалов и более эргономичный. В салоне установлен новый комплекс мультимедиа MediaNav 4.0. Рестайлинговый Sandero Stepway получил защитный обвес из пластика и увеличенный клиренс в 195 мм.

В списке дополнительного оснащения Renault Sandero Stepway числится бесключевой доступ в салон Renault Start, который разработали исключительно для РФ, кондиционер, парктроники, система обогрева всего лобового стекла, подогрева кресел и наружных зеркал.

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Автор - Татьяна Рязанская
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