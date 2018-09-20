К дилерам приехал бюджетный собрат Mercedes-Benz X-Class

Сегодня, 08:39 \\ Авто/Мото

Автопроизводитель Dongfeng отправил в дилер-центры новый Ruijing 6 в кузове пикап, который считают перелицованным Mercedes-Benz X-Class. Оба внедорожника построены на одной платформе.

Стоит отметить, что платформу пикапа Dongfeng Ruijing 6 также получили Renault Alaskan и Nissan Navara. Несмотря на то, что старт продаж нового внедорожника назначен на 24 октября, первые товарные экземпляры уже отправили официальным дилерам.

Несмотря на то, что Ruijing 6 считают перелицованным Mercedes-Benz X-Class, модель отличается массивной решеткой радиатора в шестиугольном исполнении, передней оптикой на светодиодах, задними LED-фарами, а также большим шильдиком Dongfeng.

Интерьер Dongfeng Ruijing 6 почти не отличается от оформления Nissan Navara 2018 года. Автопроизводитель пока не сообщил стоимость пикапа, однако изначально модель оценили в 120 000 юаней или 1 132 000 рублей.

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Автор - Татьяна Рязанская
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