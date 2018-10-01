Названы авто, которые чаще других фигурируют в ДТП в России

Спорткар Audi S5 был признан автомобилем, который чаще всего попадает в ДТП в России. На это указывает исследование специалистов портала Авто.ру.

Оказалось, что 43% купе Audi S5 хоть раз становились участниками дорожной аварии. На втором месте по данному показателю разместился Citroen C4 Aircross, показатель аварийности данного кроссовера составляет 39,9%. Третье место досталось британскому Jaguar X-Type, 38,2% обладателей которых попадали в ДТП.

Среди седанов Cadillac CTS насчитывается 37,9% битых автомобилей, у Volkswagen Phaeton аварийность достигла 37,1%. Что касается марок, рейтинг самых «аварийных» возглавила японская Honda (32%). Далее следуют Mazda, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz.

Реже других в аварии попадают люксовые модели. Это связано с тем, что их владельцы, как правило, нанимают профессиональных шоферов. Меньше всего пострадавших в ДТП машин оказалось у Bentley.

Также относительно редко участниками дорожных происшествий выступают внедорожники от УАЗ (16,6%) и Great Wall (18,2%). Данный факт можно объяснить тем, что такие автомобили покупают преимущественно для поездок за город.

Кроме того, редкими участниками ДТП являются немецкие Mercedes-Benz G AMG, Porsche 911 и американский Jeep Wrangler с аварийностью, колеблющейся от 12,2 до 13,3%.