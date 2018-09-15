Эксперты назвали ТОП-5 дешевых пятилетних микроавтобусов в России

Эксперты напоминают, что большим семьям необязательно покупать тесные «семейные» кроссоверы, ведь на рынке до сих пор имеется немало машин LCV. Специалисты назвали ТОП-5 доступных в России микроавтобусов, выпущенных не позже 2013 года.

Первое место в рейтинге занял Citroen Jumpy 2014 бельгийской сборки. Машину с пробегом в 188 000 км продают в России за 575 000 рублей, однако торговаться владелец машины не намерен.

Вторую строчку ТОП-5 занял Mercedes-Benz Vito на 9 мест. Машина с длинным кузовом L3 (W639) доступна в России за 997 000 рублей. Микроавтобус 2013 года проехал 177 000 км. Автомобиль оснащен дизельной установкой 2.1 отдачей 95 л.с. с 6-МКПП.

Третье место в рейтинге занял Volkswagen Caravelle. В России продается версия T5, пробег которой составляет 201 000 км. Оснащается микроавтобус турбодизельной установкой 2.0 отдачей 140 л.с. с 6-МКПП. Владелец готов расстаться с этой машиной за 999 000 рублей.

Четвертую позицию в ТОП-5 занимает Hyundai H-1. Такой микроавтобус можно купить в России за 1 млн рублей. Автомобиль с АКПП продается с пробегом в 210 000 км. Восьмиместная машина оснащена мотором 2.5 на 170 л.с.

Аутсайдером рейтинга стал Peugeot Expert за 1 050 000 рублей. Автомобиль 2013 года с пробегом в 102 000 продается в Рязани. Эта машина, как и Citroen Jumpy, оснащается дизельным агрегатом 1.6 тягой 90 л.с. с 5-МКПП.