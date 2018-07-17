Первый в истории гибридный Lamborghini назовут Unico

Итальянцы трудятся над первой гибридной моделью марки Lamborghini. 850-сильный суперкар должен предстать перед публикой в течение нынешнего года.

До нынешнего момента первый в истории гибридный Lamborghini имел внутренне обозначение LB48H. Теперь разработчики дали своему детищу имя Unico, о чем проинформировал портал TheSupercarBlog, сославшись на собственный источник.

Согласно слухам, внешняя составляющая гибридного суперкара Lamborghini Unico будет разрабатываться с учетом экстерьера концептуального Terzo Millenio, дебютировавшего годом ранее. Особенностями машины могут стать облегченная конструкция и кузов из карбона.

Слухи также указывают на то, что суперкар Lamborghini Unico получит модернизированный атмосферный агрегат 6.5 V12, производительность которого составит 800 л.с. Пару ему составит электродвигатель отдачей 50 л.с. Суммарная мощность двигателей будет равна 850 л.с.

Известно, что Lamborghini Unico выйдет ограниченной серией в 63 машины. Новинка будет предлагаться за 2,5 млн долларов.