Great Wall представила обновленный кроссовер WEY VV5

Компания Great Wall вывел начала продажи обновленного премиального кроссовера WEY VV5. Автомобиль дополнен новыми системами безопасности и полным приводом.

WEY VV5 является вторым автомобилем своей марки, и продается чуть больше года. Машина позиционируется как конкурент Lexus NX, Audi Q3 и BMW X1. На данный момент паркетник предлагается исключительно в Китае.

Внешность обновленного WEY VV5 не изменилась. В сборке с агрегатом 2.0/197 л.с. автомобиль комплектуется полным приводом и 7-РКПП. Габариты автомобиля составляют 4462х1857х1638 мм при колесной базе в 2680 мм.

Обновленный кроссовер WEY VV5 получил интеллектуальную систему предотвращения столкновений. Кроме того, автомобиль оснащается адаптивным круиз-контролем, который возобновляет движение после того, как машина полностью остановилась. В салоне паркетника появилась атмосферная подсветка. Также автомобиль оснащается стеклянной крышей с люком, и получил три дополнительных вариации отделки интерьера.

Самый доступный обновленный WEY VV5 стоит 150 000 юаней (1 420 000 рублей). Максимальная сборка машины с полным приводом продается за 173 000 юаней (1 638 000 рублей).