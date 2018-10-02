«АвтоВАЗ» держит в отстойниках тысячи недоукомплектованных машин LADA

Компания «АвтоВАЗ» столкнулась с нехваткой комплектующих из-за недопоставок. Из-за этого на площадке головного предприятия скопилось несколько тысяч не до конца собранных машин марки LADA.

В группе «Рабочие АвтоВАЗа» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что в отстойниках производителя находятся 5-10 тысяч недоукомплектованных машин LADA. Среди них преобладают обновленная Granta, а также автомобили бренда Datsun и модель Nissan Almera. Эти машины стоят без фар, стекол, обивки и некоторых других элементов.

По словам Леонида Емшанова, уполномоченного по охране труда заводского профсоюза «Единство», рабочего сборочного цеха компании «АвтоВАЗ», все дороги вокруг завода, вся испытательная трасса, забиты недоукомплектованными машинами LADA. Информатор добавил, что на производстве мотором не хватает демпферов, блоков цилиндров и головок блоков цилиндров, потому что их не завозят на предприятие.

Источники утверждают, что «АвтоВАЗ» имеет проблемы не только с поставками комплектующих, но и с их выпуском. На предприятии возникли проблемы с оборудованием, из-за которых часть деталей не прессуется. По данным дилеров, описанные выше проблемы в компании «АвтоВАЗ», могут быть связаны с нестабильностью валютного курса и высокой доли импорта в общем объеме поставок материалов и комплектующих.