Глава ГК «Альянс» стала директором по продажам «GM-АВТОВАЗ»

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Омская ГК «Альянс» сменит главу, так как ее текущий топ-менеджер Анастасия Вишнякова перешла на пост директора по продажам компании «GM-АВТОВАЗ», выпускающей и продающей кроссоверы Chevrolet Niva в России.

Накануне дилерам «GM-АВТОВАЗ» были разосланы письма, в которых сообщается о новом назначении Анастасии Вишняковой. Позже сама она выступила с подтверждением этой информации для СМИ.

 

Напомним, ГК «Альянс» работает уже 28 лет. Оно объединяет дилерские центры нескольких предприятий, а также официально продает машины General Motors, «GM-АВТОВАЗ» и УАЗ в Омской области. В нынешнем году ГК открыла новый шоу-рум Hyundai. Сейчас обязанности гендиректора группы компаний «Альянс» исполняет Олег Дынников.

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