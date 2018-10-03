Глава ГК «Альянс» стала директором по продажам «GM-АВТОВАЗ»

Омская ГК «Альянс» сменит главу, так как ее текущий топ-менеджер Анастасия Вишнякова перешла на пост директора по продажам компании «GM-АВТОВАЗ», выпускающей и продающей кроссоверы Chevrolet Niva в России.

Накануне дилерам «GM-АВТОВАЗ» были разосланы письма, в которых сообщается о новом назначении Анастасии Вишняковой. Позже сама она выступила с подтверждением этой информации для СМИ.

Напомним, ГК «Альянс» работает уже 28 лет. Оно объединяет дилерские центры нескольких предприятий, а также официально продает машины General Motors, «GM-АВТОВАЗ» и УАЗ в Омской области. В нынешнем году ГК открыла новый шоу-рум Hyundai. Сейчас обязанности гендиректора группы компаний «Альянс» исполняет Олег Дынников.