В Китае стартовали продажи молодежного седана Hyundai Lafesta

Сегодня, 12:06 \\ Авто/Мото

«Молодежным» его называют из-за оценки специалистов, по заключению которых, основными покупателями Hyundai Lafesta должны стать именно люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Новинка ничем не отличается от прототипа, представленного на Пекинском мотор-шоу весной 2018 года. По сообщению представителей корейского автогиганта, на китайский рынок, помимо стандартной версии седана, выйдет его спортивная модификация. Моторная гамма Lafesta включит в себя три турбированных двигателя T-GDI: 1,4-литровый агрегат на 140 «лошадей» и два 1,6-литровых мощностью в 190 и 204 л.с. соответственно. Все силовые установки будут работать совместно с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением в качестве трансмиссии.

Из оснащения салона можно выделить электронных ассистентов, поддерживающих функцию голосового управления, полностью цифровую приборную панель, а также модифицированную мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, совмещенным с GPS-навигацией. Также опционально станет доступен активный круиз-контроль, элементы отделки салона из алькантары и автоматические экстренные тормоза.

Стоимость самой доступной версии Hyundai Lafesta составит 119 800 юаней, а за «люксовую» модель молодежного седана придется отдать 154 800 юаней (1 135 – 1 400 тысяч рублей соответственно).

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