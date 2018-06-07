Быстрейший гиперкар McLaren SpeedTail получит эмблему из золота

На новый премиальный автомобиль McLaren SpeedTail за дополнительную плату можно будет установить специальную эмблему из 18-каратного белого золота или платины. Масса драгоценного аксессуара составит 100 грамм.

Производством эксклюзивных логотипов займется лондонская фирма Vaughtons, специализирующаяся на медалях для олимпийских игр и различных спортивных трофеях. Главный дизайнер британского автогиганта Роб Мелвилл считает, что подобное решение символизирует эталон роскоши и новый этап в развитии компании, отдавая дань уважения предыдущему суперкару марки – McLaren F1.

Эмблемы из драгоценных металлов станут одной из главных составных частей программы персонализации SpeedTail, которой занимаются специалисты McLaren Special Operations. В базовых комплектациях автомобиля доступны будут лишь алюминиевые логотипы цвета «черный глянец», а также эмблемы, выполненные в виде наклеек.

Стоит добавить, что McLaren SpeedTail представят публике уже 26 октября. Под капотом автомобиля установят гибридную бензин-электрическую силовую установку, развивающую мощность свыше 1000 л.с., что позволит разгоняться до «сотни» км/ч менее, чем за 2 секунды. Это позволит считать SpeedTail самым быстрым представителем серийных авто в истории марки. Напомним, что гиперкар выйдет ограниченным тиражом в 180 экземпляров, которые были раскуплены уже на стадии предварительных заказов.