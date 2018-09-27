В сети показали концепт трехдверной LADA Granta

Сегодня, 09:01 \\ Авто/Мото

Независимые эксперты и аналитики автомобильного портала ««Колеса.ру» представили своё видение трехдверной версии LADA Granta в фирменном исполнении X-Ray.

Базой для концептуальной модели было решено взять новую LADA Granta в кузове лифтбек, у которой немного уменьшили габаритные размеры и убрали задние двери. Большинство пользователей в сети новинку не оценили, сказав, что рендеры больше походят на стандартные «китайские поделки», а не на реальный автомобиль.

Стоит добавить, что самым популярным трехдверным автомобилем, произведенным на территории России, продолжает оставаться ВАЗ-2108 «Спутник». С 1984 по 2004 год легендарный хэтчбек массово производился на мощностях Волжского автомобильного завода – за 20 лет с конвейера сошло более 900 тысяч экземпляров «Восьмерки».

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