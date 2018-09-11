Nissan официально представил кроссовер Nissan Kicks на базе Duster

Сегодня, 08:00 \\ Авто/Мото

Кроссовер Nissan Kicks, который множество автомобильных СМИ уже успели окрестить «убийцей» Hyundai Creta, показали в Индии. Производством нового автомобиля займется местное подразделение Nissan.

Внедорожник построен на платформе B0, которая стала основой для популярного кросса Renault Duster. Продажи компактного SUV на индийском рынке должны начаться с января 2019 года, а о появлении Nissan Kicks у европейских автодилеров объявят позднее. В отличие от Duster, на первых этапах производства новый кросс от Nissan будет поставляться с передним приводом, однако по заявлениям представителей компании, в Европу может приехать уже полноприводная версия паркетника.

Габариты внедорожника составят 4394x1806x1590 мм – в этом он повторит размеры Nissan Qashqai. Под капотом у Kicks установят 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 106 л.с., работающий совместно с 6-позиционным вариатором или МКПП, либо дизельный мотор с тем же объемом и мощностью в 110 «лошадей», агрегирующий с 6-диапазонным «автоматом» или такой же «механикой».

По предположению индийских СМИ, стоимость нового внедорожника от Nissan будет варьироваться от 940 000 до 1 400 000 рупий (800 000 – 1 250 000 рублей соответственно).

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