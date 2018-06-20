СМИ: Ford и Volkswagen могут объединиться

Журналисты портала Motor1 считают, что Ford и Volkswagen ищут возможности, с помощью которых они смогут осуществить полномасштабное слияние или взаимный обмен крупными пакетами акций, что может дать начало крупнейшему автопроизводителю в мире.

Минувшим летом Ford и Volkswagen подписали меморандум о взаимопонимании. В документе говорится о стратегическом партнерстве двух автогигантов. Предполагается, что в ближайшем будущем компании возьмутся за совместную разработку коммерческих моделей. Эксперты считают данный проект настолько выгодным, что не исключают полноценное слияние Ford и VW.

В заинтересованности слияния Ford и Volkswagen, по мнению экспертов, можно не сомневаться, ведь при таком взаимодействии VW получит больше доступа к важному для него американскому рынку. А Ford, в свою очередь, будет укрепляться в Европе, Китае и на латиноамериканских рынках, ведь в этих регионах у американцев дела идут не так хорошо, как им хотелось бы.

Выгода состоит не только в том, что при слиянии для Ford и Volkswagen откроются новые рыночные возможности. Производители смогут обмениваться платформами, что расширит их модельную линейку. Также специалисты считают, что слияние с Ford поможет VW быстрее «отмыть» свою репутацию, испорченную «дизельгейтом».

Разговоры о слиянии Ford и Volkswagen подогревают инсайдеры, которые утверждают, что автогиганты активно обсуждают между собой объединение. По мнению экспертов, в ближайшем будущем производители покажут, как далеко зайдет их сотрудничество.