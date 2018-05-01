Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили предприятия, которые позволят ему не только освоиться в новом сегменте, но и расширить экспортные возможности.

Речь идет о модели «Урал NEXT 6х4». Этот автомобиль имеет широкие возможности, так как представляет собой, в некотором смысле, внедорожник, но и на дорогах общего пользования ведет себя уверенно. Разработчики уверяют, что создали надежную, производительную, эргономичную и комфортную машину.

Накануне в Петербурге, в дилерском центре «ГК Вертикаль» состоялся показ машин «Урал NEXT 6х4». Здесь и стартовали их продажи. До конца ноября реализация новинок автозавода «Урал» начнется по всей стране.

«Урал NEXT 6х4» представляет собой универсальное шасси, на котором можно построить более 200 спецмашин различного назначения. В новом семействе сейчас имеются самосвал грузоподъемностью до 15,6 т, а также седельный тягач с полной массой автопоезда до 62 т.

 

 

«Урал NEXT 6х4» создавался с учетом пожеланий потребителя. Чтобы привлечь клиентов, производитель разработал выгодные условия продаж этой модели. Так, предлагается гарантия на 36 месяцев или на 150 000 км пробега.

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