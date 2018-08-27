В Берлине частично запретили движение дизельным автомобилям

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

В нескольких районах Берлина планируется запретить движение дизельных машин, у которых содержание окисей азота в выхлопных газах превышает установленные нормы. Данное распоряжение вынес административный суд столицы.

Власти Берлина должны внедрить запрет на въезд дизельных авто не менее чем на 11 отрезках крупнейших улиц до конца июля будущего года, отметил судья Ульрих Мартике. Запрет затронет «легковушки» и грузовики с моторами, соответствующими экостандартам от Евро-1 до Евро-5.
Напомним, Федеральный административный суд в Лейпциге в феврале позволил властям города самостоятельно решать, вводить запрет на въезд дизельных транспортных средств или нет. Такой шаг объясняется необходимостью снизить содержание оксидов азота в воздухе, которое во многих местах выше нормы.
Первым данное право использовал Гамбург, правительство которого закрыло для «дизелей» сразу два участка в мае. Подобные меры позднее ввели в Ахене и Франкфурте-на-Майне. Введение запретов на неэкологичный транспорт остаётся острым, так как затрагивает интересы множества автовладельцев.

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