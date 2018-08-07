Названа дата презентации хэтчбека SEAT Leon нового поколения

Испанские машиностроители впервые в истории SEAT Leon выпустят модель в гибридном исполнении. Накануне появились ее подробности и стало известно, когда автомобиль покажут публике.

Сейчас SEAT Leon нового поколения проходит финальные тесты, на что указывают «шпионские» фото, опубликованные на сайте Autocar. Портал утверждает, что машину в качестве концепта покажут на мотор-шоу в Женеве в марте будущего года. Следующим летом автомобиль дебютирует в серийном исполнении. Ожидается, что на рынке новинка будет соперничать с Ford Focus.

В основу нового SEAT Leon легла платформа MQB от Volkswagen, что позволило сделать автомобиль легче и вместительнее. По некоторым данным, силовую линейку машины покинут дизельные моторы. Однако у хэтчбека появится гибридная версия на базе бензинового ДВС 1.5 TSI, пару которому составит электродвигатель. Позже хэтч появится в спортивной модификации Cupra.

Разработчики сообщили, что новый SEAT Leon будет оснащаться продвинутой системой мультимедиа, ранее не использовавшаяся на моделях испанской марки. Информационно-развлекательная установка разрабатывалась два года.

К слову, в 2019 году SEAT планирует выпустить полностью электрическую модель на шасси MEB концерна VW. Ожидается, что она получит запас хода в 500 км.