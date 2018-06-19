Lifan оценил электрический кроссовер MyWay EV400 в 2 млн рублей

Сегодня, 14:05 \\ Авто/Мото

Китайский автогигант Lifan представил электрическую модификацию внедорожника MyWay EV400. На домашнем рынке новую модель будут предлагать по цене от 209 800 юаней или двух миллионов рублей.

Lifan MyWay EV400 не получил видимых отличий от обычной версии кроссовера с ДВС, кроме шильдика. Главной особенностью стал электропривод, который обеспечивает 136-сильный мотор. Заряда аккумуляторов хватит на все 400 км, что достаточно много, поскольку модель предлагают как городской паркетник.

Примечательно, что кроссовер MyWay EV400 будет доступен только для китайских клиентов. Несмотря на выгодность и популярность электрокаров за рубежом, такая возможность даже не рассматривается.

 

 

 

В России Lifan MyWay оснащен 125-сильным мотором объемом 1,8 литра. В паре доступны «механика» на пять ступеней или коробка-автомат. Базовое оснащение для россиян доступно по цене от 870 000 рублей.

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Автор - Татьяна Рязанская
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