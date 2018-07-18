Новый Genesis G70 обзавелся трехмерной приборной панелью

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Премиальный суббренд Hyundai – Genesis разработал обновление для компактного G70 в кузове седан. Главной особенностью новинки стала трехмерная приборная панель с тремя режимами работы: «Modern», «Space» и «Edge».

Объемная графическая информация с панели приборов отображается на стереоскопическом дисплее в 12,3 дюйма за счет отслеживания движения глаз водителя, что позволит ему тратить меньше времени на получение информации с приборов. Для Genesis G70 предусмотрено три стандартных режима работы: «Modern», «Space» и «Edge». Помимо трехмерного отображения доступен обычный двухмерный режим.

 

Седан Genesis G70 стал первой моделью своего класса с подобной технологией. Также обновленный вариант обзавелся улучшенным приводом крышки багажника, что снизило массу авто. Рестайлинговый седан получил новые настройки электронного ручника и систему фильтрации воздуха. В Корее Genesis G70 предлагают по цене от 37 млн вон или 2 156 000 рублей.

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Автор - Татьяна Рязанская
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