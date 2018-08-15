Линейка Chery Tiggo в России подорожала на 10 000 – 30 000 рублей

Автоэксперты провели мониторинг стоимости новых авто в России в этом месяце. В результате исследований стало известно, что вся линейка кроссоверов Chery Tiggo подорожала на 10 000 – 30 000 рублей.

Согласно исследованиям рынка все варианты исполнения Chery Tiggo этого и прошлого года в октябре подорожали, кроме Tiggo 2 – прибавил только в максимальной версии. В результате новый Chery Tiggo 2 в максимальном оснащении предлагают за 899 900 рублей.

Кроссовер Tiggo 5 и прошлого и этого года сборки в октябре прибавил от 10 000 до 30 000 рублей. В результате модель 2018 года доступна за 1 099 900 – 1 224 900 рублей, а 2017 – 1 039 900 – 1 199 900 рублей.

Chery Tiggo 3 этого года выпуска подорожал на 10 000 – 20 000 рублей, поэтому модель предлагают по цене от 839 900 до 959 900 рублей, а единственное исполнение Luxury CVT прошлого года доступно за 919 900 рублей. Напомним, что только в начале осени китайская марка поднял цены на Tiggo 3 на 10 000 рублей. При этом уровень продаж компании в России остался на прежнем уровне.