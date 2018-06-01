В Европе прекращаются продажи дизельных машин от Suzuki и Mitsubishi

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

Японские компании Suzuki и Mitsubishi объявили о прекращении продаж своих дизельных автомобилей на европейском рынке. Причиной этого шага считается уменьшающийся спрос на такие версии машин и ужесточение экологических норм в Старом Свете.

В соответствии со статистической информацией, европейская долю продаж дизельного транспорта от Mitsubishi соответствует уровню в 30%. Интересно, что в ФРГ и Британии указанные версии уже сняты с продаж. В скором времени дизельными моторами будут комплектоваться только пикапы бренда.

Из всех автомобилей Suzuki, реализованных в Европе, только 10% пришлось на дизельные авто. Однако дизельные машины марки останутся на индийском рынке, где они неплохо продаются.

Ранее появилась информация о прекращении продаж в Европе дизельных авто от Toyota и Nissan. Следовательно, единственным автопроизводителем из Страны Восходящего Солнца, предлагающим европейцам дизельные авто остается Mazda.

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Автор - Дмитрий Павличко
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