Виртуальный суперкар Ultimate Vision Gran Turismo превратят в настоящий автомобиль

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Подразделение McLaren Special Operations (MSO) приступило к разработке гиперкара, получившего обозначение BC-03. Инсайдеры утверждают, что речь идет о «физическом» воплощении виртуального Ultimate Vision Gran Turismo, показанного год назад.

Портал TheSupercarBlog проинформировал, что сделать реальным виртуальный гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo пожелал один из клиентов McLaren. Более того, британцы намерены собрать не один, а пять автомобилей. Ходят слухи, что стоимость одной машины составит 3 млн долларов (196,6 млн рублей).

Презентация виртуального McLaren Ultimate Vision Gran Turismo состоялась в сентябре 2017 года. По задумке разработчиков, автомобиль возведен на карбоновом шасси, а в движение приводится гибридным агрегатом на базе дважды турбированного агрегата 4.0 V8, сочетающегося с двумя электромоторами. Суммарная производительность комбинированной силовой установки составляет 1 150 л.с./1 275 Нм. Также виртуальный Ultimate Vision Gran Turismo имеет полный привод и активные аэродинамические элементы Integrated Active Aero.

 

 

 

Подробности реального Ultimate Vision Gran Turismo неизвестны. Нет информации о том, насколько технически машина повторит свой виртуальный прототип.

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