Компанию Opel заподозрили в махинациях на производстве

В штаб-квартире немецкой компании Opel в Рюссельсхайме и на заводе автогиганта под Кайзерслаутерном были проведены глобальные обыски по делу о фальсификации данных. Речь идет о намеренно занижаемом количестве выбросов вредных веществ от выхлопных газов в атмосферу.

По итогам расследования Opel будет вынужден начать глобальную отзывную кампанию автомобилей, выпущенных в 2015 году и ранее. Под отзыв попадет более 100 тысяч экземпляров различных моделей Opel Zafira, Cascada и Insignia по причинам неисправных датчиков программной части, указывающих на низкий уровень выбросов продуктов распада дизельного топлива.

Представители компании опровергают обвинения в махинациях на производстве и убеждают следственный комитет в том, что «неисправные» по мнению полиции программы, использовались для корректной работы системы нейтрализации в морозную погоду и прочих необычных условиях. Однако улики, найденные на заводе Opel, лишь подтверждают догадки властей.

Стоит добавить, что это не первый случай махинаций у немецких автопроизводителей. Так совсем недавно компанию Audi обязали к выплате 800 миллионов евро, а в июле с концерна Volkswagen взыскали 1 миллиард евро по аналогичным обвинениям.