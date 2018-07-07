«Внедорожник апокалипсиса»: Bugatti Chiron превратили в футуристичный кроссовер

Премиальный гиперкар от Bugatti получил от конструкторов автогиганта внедорожую модификацию, благодаря которой он стал выглядеть очень футуристично. Первые концепт-арты нового Chiron опубликовали накануне в официальной группе Bugatti в соцсети Facebook.

Разработка уникальной внешности «внедорожника апокалипсиса» – дело рук легендарного дизайнера Рейна Приска, который превратил прославленный автомобиль в сверхсильный и мощный кроссовер, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях. По его задумке, зрителей должны впечатлить сложные формы кузова и усиленная защита авто со всех сторон. Также Chiron оснастили новым обвесом, увеличенными колесными дисками, облаченными во вседорожные протекторы, а также модифицированной жесткой подвеской и дополнительными прочными бамперами с лебедкой и боковыми порогами.

Под капотом внедорожного гиперкара Bugatti Chiron установят бензиновый «атмосферник» объемом 8 литров, развивающим мощность до 1500 «лошадок». Благодаря такой внушительной силовой установке, скоростные характеристики авто позволят ему разгоняться до «сотни» км/ч за 2,4 секунды, а максимальная скорость составит 420 км/ч.