В Иране собрали точную копию Lamborghini Murcielago SV

В Тебризе, Иран, группа специалистов под руководством Масуа Моради собрали точную копию Lamborghini Murcielago SV. Инженеры, получив оригинальные чертежи итальянского бренда, собрали модель по методу реверс-инжиниринга.

В основу реплики Murcielago SV легла платформа аналогичная оригинальной. С помощью системы автоматического проектирования команда Моради собрали базу суперкара Lamborghini. Этой же методикой воспользовались при создании панелей кузова.

Иранцы в течение четырех лет создавали реплику Lamborghini Murcielago SV. Почти всё это время ушло на изучение оригинальных чертежей. Гиперкар от иранских инженеров получил те же габариты и основные материалы кузова.

Реплика суперкара оснащена итальянским мотором V6 объемом 3,8 литра, при этом отдача и динамические характеристики модели не известны, но Масуа Моради отметил, что по расчетам реплика сможет разогнаться до 280 км/ч. Несмотря на то, что реплика является самой точной копией гиперкара, КПП и электронику позаимствовали у Hyundai.