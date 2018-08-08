Обновленный Ford Territory готовится к премьере

Новый небольшой кроссовер Ford Territory, ориентированный на китайского потребителя, приедет в автоцентры поднебесных дилеров в начале 2019 года. Сообщается, что под таким наименованием паркетник продавали в Австралии, но это была уже совсем другая модель.

Производство обновленного Ford Territory будет осуществляться на заводе СП Ford и JMC. Новинку можно называть переработанной копией JMC Yusheng S330, но она характеризуется модернизированной решеткой радиатора, переделанными бамперами и габаритными размерами. Габариты Ford Territory составили 4580X1936X1674 мм, а величина колесной базы достигает 2 716 миллиметров.

Подкапотное пространство рестайлингового Ford Territory займет бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра с мощностью 143 «лошадки». Позже на рынке появится гибридная модификация паркетника и версия с подключаемым гибридом.

Функциональный список новинки включает мультимедийный центр с 10,25-дюймовым тачскрином, который поддерживает интерфейсы 4G LTE, Wi-Fi и системой голосового управления, электронная панель управления и комплект систем безопасности Co-Pilot360. В состав последнего вошли адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, мониторинг мертвых зон и активный помощник парковки.