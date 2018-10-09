Представлен самый дорогой трехколесный спорткар Vanderhall Carmel

Американский бренд Vanderhall презентовал свою новую модель, получившую название Carmel. Модель считается трициклом, который отличается большой мощностью и высокой ценой.

За Vanderhall Carmel придется выложить 39 950 долларов или 2 600 000 рублей. На рынке трицикл появится в 2019 году. Vandehfall Carmel построили вокруг алюминиевого монокока, позаимствованного от модели Venice. Кроме того, от той же модели взяли панели кузова. Vanderhall Carmel обустроен турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей 203 «лошадки». Мотор приводится в действие 6-скоостной АКПП. Первую «сотню» новинка набирает за 4,5 секунды при предельной скорости в 222 км/ч.

В списке базового оснащения числятся печка, двери, открывающиеся против хода, кресла с системой подогрева, аудиосистема с интерфейсом Bluetooth, светодиодные фары, тормозные механизмы с четырехпоршневыми суппортами, электроусилитель руля и 19-дюймовые колесные диски. Наиболее дешевый вариант трицикла обойдется в 26 950 долларов. Такую машину снабдили 1,4-литровым мотором с отдачей 182 л.с.