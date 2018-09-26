GAC и Mitsubishi готовят к продаже новый Eupheme EV

СП GAC и Mitsubishi начали производство абсолютно новый полностью электрический внедорожник для Китая. Автомобиль получил название Eupheme EV.

Сборку внедорожника наладят на заводе в провинции Хунань. Дальность хода электромобиля составляет 410 км в смешанном цикле. Новый электрокар построили на совершенно новой платформе, которую использовали для разработки GAC GS3.Подкапотное пространство электромобиля занимает 68-сильный электродвигатель, благодаря которому машина набирает первую «сотню» за 8,6 секунд при предельной скорости в 156 км/ч.

Первоначально компания выпустит Eupheme EV в двенадцати главных городах КНР, в том числе в Пекине, Чаншу, Гуанчжоу, Шэньчжень, Ханчжоу и Тянцзинь. На другие рынке новинка выйдет к концу нынешнего года. Электрический внедорожник Eupheme EV обойдется в 135 800 юаней или 1 285 000 рублей. Сообщается, что GAC имеет в своей линейке еще один электрокар Eupheme PHEV, созданный совершенно на другой архитектуре.