Новый Geely Atlas полностью рассекретили до дебюта

На просторах интернета появились изображения следующего поколения китайского кроссовера Geely Boyue. В РФ такой паркетник известен как Geely Atlas.

Просмотрев обнародованные фотоснимки можно узнать, что новинка обзаведется переделанной передней частью кузова, пересмотренной радиаторной решеткой, внушительным бампером и зауженные фары головного света. Задние осветители и задний бампер также подверглись изменениям. Интересно, что у нового Geely Boyue остались пропорции прежней генерации и такая же линия остекления.

Размеры нового Geely Atlas составили 4544X1831X1713 мм, а величина колесной базы достигла отметки в 2 670 миллиметров.В салоне новинки следует выделить иную переднюю панель, трехспицевой руль, электронную панель управления, улучшенный блок управления климат-контролем, электронный рычаг трансмиссии и мультимедийный центр с большим тачскрином.

Подкапотное пространство поднебесного паркетника занимает турбодвигатель объемом 1,5 литра с производительностью 177 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-позиционной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и системами переднего и полного привода.