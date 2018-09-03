«Группа ГАЗ» привезет на выставку Busworld автобусы нового поколения

Для выставки Busworld готовится широкая линейка автобусов разного типа от компании «Группа ГАЗ». На мероприятии покажут продукцию заводов ЛиАЗ, ПАЗ и ГАЗ.

Пассажировместимость готовящихся к выставке Busworld автобусов компании «Группа ГАЗ» составит 16-200 человек. Машины нового поколения применимы в пригородных, городских и междугородных перевозках.

Новые автобусы компании «Группа ГАЗ» оснащаются моторами на дизельной, газовой и электрической тяге. Машины получили автоматические системы помощи водителю и off-board-системы. В новинках предусмотрена перевозка маломобильных пассажиров. Выставка Busworld послужит площадкой для дебюта автобуса «Вектор Next» в версии «Доступная среда». Машина получила удлиненный до 8,8 м кузов. Также на выставке покажут междугородный автобус Cruise с водительскими ассистентами.

ЛиАЗ покажет на выставке модель 6213. Она представляет собой электрический низкопольный автобус, рассчитанный на 85 человек. Особенностью этой машины является ультрабыстрая зарядка аккумуляторов.

«Группа ГАЗ» также привезет на выставку Busworld микроавтобусы «ГАЗель Next», пассажировместимость которых была увеличена. Эти машины стали комфортнее и просторнее, а также приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидной коляске.