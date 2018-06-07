Jeep Grand Cherokee Trailhawk обзавелся 1200-сильным двигателем

Специалисты американской тюнинговой компании Hennessey потрудились над внедорожником Jeep Grand Cherokee Trailhawk, благодаря чему автомобиль получил сверхмощный мотор. На популярном видеохостинге YouTube разместился видеоролик с заездом внедорожника на экстремальной трассе.

Подкапотное пространство внедорожника занял 8-цилиндровый бензиновый мотор объемом 6,2 литра с производительностью 1200 лошадиных сил. Первую «сотню» машина набирает за 2,3 секунды при предельной скорости в 322 км/ч. Интересно, что сам Jeep Grand Cherokee Trailhawk весит 2 500 кг.

Кроме того, производительный внедорожник укомплектовали особыми шинами и системой отключения полноприводного механизма. Общий тираж выпуска тюнингованного внедорожника составит 24 единицы. За один такой автомобиль автолюбители отдадут от 179 000 долларов.