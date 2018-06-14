KIA выпустит гибридные Ceed и Sportage

Потребитель требует от транспорта экономичности, что заставляет автопроизводителей развивать свои технологии и менять идеологии своих моделей. Так, руководство компании KIA решило превратить свои Ceed и Sportage в гибридные машины.

О том, что KIA Ceed и Sportage получат комбинированные силовые установки, заявил Артур Мартинс, директор по маркетингу европейского офиса южнокорейской марки. По словам топ-менеджера, гибридным станет универсал Ceed SW. То же самое может произойти с хэтчбеком и лифтбеком семейства, если руководство KIA сочтет это целесообразным.

Также Артур Мартинс заявил, что гибридные версии должны быть разработаны для моделей Optima, Sportage и Sorento. Ожидается, что все названные топ-менеджером машины получат силовую установку от KIA Niro. Последним движет ДВС 1.6 тягой 146 л.с., работающий в тандеме с электромотором на 80 л.с. и аккумулятором на 8,4 кВт-ч. Когда гибридные новинки будут представлены, пока не сообщается.

Между тем, на рынке России в начале октября появился седан KIA Cerato нового поколения. Производитель озвучил ценники и подробности новинки для РФ.