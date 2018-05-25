Разработчик сверхзвукового авто оказался на грани банкротства

Сегодня, 13:55 \\ Авто/Мото

Компания Bloodhound Programme Ltd с 2008 года работает над созданием сверхзвукового авто, однако на данный момент ищет инвесторов и передана под внешнее управление. Создатель Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC) на грани банкротства.

Bloodhound SSC способен установить новый рекорд скорости, однако разработчик столкнулся с недостатком средств. На данный момент Bloodhound Programme Ltd уже под внешним управлением и ищет инвесторов для дальнейшего тестирования, которые предложат минимум 33 млн долларов.

Новый прототип Bloodhound SSC готов, однако тестирования не провести без финансовой поддержки. Компания намерена разогнать сверхзвуковое авто до 1 600 км/ч. Для испытаний выбран специальный 17-километровый участок пересыхающего озера Хэкскин-Пэн в Южной Африке. Если компании не удастся найти новых инвесторов, то новый рекорд скорости останется не установленным.

В течение десяти лет компания создавала суперавто Bloodhound Supersonic Car, а теперь на грани прорыва столкнулась с финансовыми трудностями и в поисках инвесторов. Авто оснастили авиационным мотором Eurofighter Typhoon с максимальной скоростью в 1 046 км/ч, а остальную скорость наберет гибрид с мотором объемом 5,0 литра общей мощностью 133 151 «лошадь». Модель стала прорывом в автомобильной индустрии.

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Автор - Татьяна Рязанская
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