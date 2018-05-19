Четыре поколения «заряженного» Audi RS4 сразились в гонке

Сегодня, 10:34 \\ Авто/Мото

Журналисты решили провести соревнование между четырьмя поколениями «заряженной» Audi RS4. В сети опубликовали видео с соревнования, где модели продемонстрировали свои скоростные характеристики на равных условиях.

В сети опубликовали видео с гонок Audi RS4. Для заезда взяли самую первую Audi RS2 Avant, которая оснащена турбированной силовой установкой объемом 2,2 литра с отдачей в 315 «лошадей» при моменте силы в 400 Нм. Это позволяет разгоняться до первой «сотни» менее чем за пять секунд.

Также были выставлены модели второго и третьего поколения. Представитель последней версии, который позиционирует себя как самый производительный, RS4 Avant оснащен силовой установкой с отдачей в 450 «лошадей» при моменте силы в 600 Нм.В результате разгон до 100 км/ч занимает всего 4,1 секунду.

Результаты такой необычной гонки между четырьмя поколениями Audi RS4 Avant в «заряженном» исполнении представили в видео.

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Автор - Татьяна Рязанская
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