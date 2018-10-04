В сети появились снимки нового внедорожника Land Rover Defender

Сегодня, 09:01 \\ Авто/Мото

Автопроизводитель Land Rover готовится представить возрожденный внедорожник Defender. Шпионы заметили новинку, плотно покрытую камуфляжем, во время очередных испытаний и опубликовали свежие снимки в сети.

Стоит напомнить, что внедорожник Land Rover Defender собирали в течение 60 лет. Два года назад производитель остановил выпуск модели, однако уже в этом году было заявлено о возрождении легенды для продолжения линейки внедорожников.

Несмотря на то, что тестируемый Land Rover Defender был полностью покрыт камуфляжной пленкой, специалисты разглядели ряд обновленных деталей. Возрожденная модель получит другой наклон фронтального стекла, боковые зеркала квадратной формы и короткие светы.

 

 

 

 

В сети вместе со снимками также появилась информация о том, что новый Land Rover Defender получит несущий кузов, тогда как ранее внедорожник предлагали с рамной конструкцией.

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Автор - Татьяна Рязанская
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