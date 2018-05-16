Audi может сменить логотип с кольцами

Компания Audi впервые за историю существования собирается изменить логотип. К настоящему времени несколько вариантов были поданы в патентные ведомства Германии и США.

Изображения возможных эмблем Audi опубликовало зарубежное издание QuattroWorld. Пока неизвестно, по каким причинам в компании решили сменить узнаваемые «кольца». Возможно, новые логотипы будут использовать для электрокаров марки.

Напомним, на Парижском автосалоне дебютировал первый кроссовер Audi на электротяге, получивший название E-Tron. Новинка должна стать конкурентом для таких моделей как Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC и Jaguar I-Pace. Стоимость E-Tron, который окажется между Q5 и Q7 в модельном ряду, составит порядка 80 000 евро.

Помимо этого, особый шильдик могут получить роскошные авто от немецкого производителя. Недавно появилась информация, что Audi намерен возродить имя Horch для дорогостоящего седана на базе A8. Премьера новинки может состояться через пару лет.

Актуальный логотип с кольцами появился ещё в 1932 году, тогда его использовала компания Auto Union. Эмблема стала символом слияния Audi, DKW, Wanderer и Horch.